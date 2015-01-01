Компания Revyline уже несколько лет является лидером российского рынка по производству ирригаторов для полости рта, как стационарных, так и портативных моделей. Интерес к продукции компании продолжает расти не только среди обычных покупателей, но и у профессиональных стоматологов. Компания придерживается принципа – максимальное качество при минимальных ценах.

В каталоге интернет магазина Revyline.ru представлен весь ассортимент ирригаторов компании.

Типы продукции

Стационарные ирригаторы. Предназначены для использования в домашних условиях. Для качественной и безопасной работы они должны быть размещены на прочной и устойчивой полке в ванной комнате вблизи электрической розетки. Стационарные приборы отличаются высокой мощностью, объемным резервуаром и возможностью выбора большого количества уровней давления жидкости. Использование специализированных насадок расширяет возможности ирригатора – эффективный уход за имплантами, несъемными мостами и протезами, качественное очищение от налета брекет систем, других ортодонтических конструкций.

Портативные ирригаторы. Компактные удобные для использования в поездках, устройства, которые обеспечиваются автономным электропитанием благодаря встроенному аккумулятору. Современные модели Revyline по своим техническим характеристикам и функциональности сопоставимы со многими стационарными ирригаторами. Часто используются и в домашних условиях, когда установка стационарного устройства затруднена.

Проточные ирригаторы. Основное преимущество этого немногочисленного класса ирригаторов заключается в том, что для их работы не требуется электрической энергии. Прибор устанавливается на смеситель в ванной комнате и используется непосредственно энергия водопроводной системы. Благодаря разнице диаметров входящих и выходящих патрубков прибора и изменению скорости движения жидкости достигается достаточно высокий уровень мощности ирригационной струи.

Где купить

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