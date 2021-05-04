На рынке товаров по уходу за полостью рта компания Revyline зарекомендовала себя, как надежный производитель современных высокотехнологичных средств для гигиенической стоматологии. Ее продукцию высоко ценят не только обычные покупатели, но и специалисты. Разработка новых образцов проводится при активном участии практикующих стоматологов и ученых ведущих ВУЗов России.
Одной из важнейших особенностей товаров под маркой Revyline является их высокая функциональность. По техническим возможностям некоторые модели опередили своих конкурентов и являются флагманами в своем классе. Особое внимание уделяется выпуску ирригаторов полости рта, которые стали визитной карточкой компании. Уже несколько лет на российском рынке ирригаторы Revyline являются самой продаваемой маркой, как среди стационарных, так и портативных моделей.
В Интернет магазине Revyline.ru представлен весь ассортимент компании. Здесь первыми появляются горячие новинки, нет перебоев в поставках особо востребованных моделей. Отработана система логистики, которая позволяет обеспечивать надежную и своевременную доставку товаров в любой уголок России.
Компания придерживается своего неизменного правила – максимальное качество при минимальных ценах. У всех товаров, представленных в каталоге магазине, только цены производителя (розничные).