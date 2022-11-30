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Информативный семинар от Revyline, Оренбург
Завершено
Информативный семинар от Revyline, Оренбург
  • 17.12.2022
  • г. Оренбург, Мега молл «Армада», Шарлыкское шоссе, д. 1/2
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Информативный семинар от Revyline, Бишкек
Информативный семинар от Revyline, Бишкек
  • 29.01.2023
  • г. Бишкек, ул. Киевская, 148, гостиница Sheraton Bishkek
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Информативный семинар от Revyline, Симферополь
Завершено
Информативный семинар от Revyline, Симферополь
  • 30.11.2022 - 01.12.2022
  • г. Симферополь, ул. Ракетная, 10, 3-й этаж
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Информативный семинар от Revyline, Екатеринбург
Завершено
Информативный семинар от Revyline, Екатеринбург
  • 02.12.2022
  • г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, д. 3
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Индивидуальная гигиена полости рта: разбор средств и техники на продукции Revyline
Завершено
Индивидуальная гигиена полости рта: разбор средств и техники на продукции Revyline
  • 08.12.2022
  • г. Краснодар, ул. Северная, 405, инновационный центр «Аквариум»
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Бесплатное обучение от Revyline и Greendent
Завершено
Бесплатное обучение от Revyline и Greendent
  • 11.12.2022
  • г. Москва, Бизнес-центр PORTPLAZA, конференц-центр «ТехноПрогресс»
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Мероприятия

Компания Revyline – российская торгово-производственная компания, которая работает на стоматологическом рынке России и ближнего зарубежья с 2013 года, предлагает широкую линейку ирригаторов, входящих в топ-3 продаж по стране, и целый спектр продуктов для ухода за полостью рта.

Компания активно участвует в конгрессах и выставках, а в апреле 2021 года она организовала крупнейший Международный конгресс по детской стоматологии, собравший более 600 участников из 38 городов России.

Все участники отметили высочайший профессионализм лекторов, актуальность и остроту затронутых вопросов, превосходную организацию и теплую дружескую атмосферу.

Опыт оказался столь удачным, что Revyline продолжает развивать это направление и с радостью сообщает вам о том, что готовит новые мероприятия, которые станут яркими событиями в мире стоматологии.

25 июня 2021 года в Санкт-Петербурге в изысканном отеле Grand Hotel Europe состоялся интенсивный курс в формате батла «Детская стоматология: прямая реставрация VS коронки». Лекторами выступили Наталья Адаева – главный врач новосибирской клиники UMGkids и Ольга Царькова – президент APPD @appd.dentistry.

Курс был приурочен к традиционному шоу «Алые паруса», и участники мероприятия смогли полюбоваться им с палубы корабля.

10–12 сентября 2021 года в парке Extreme Крым прошел стоматологический фестиваль Revylife: главное стоматологическое приключение этого года.

Это новый формат делового форума, объединяющий профессиональное обучение, активный отдых, единение с природой, общение и полную эмоциональную перезагрузку. Было прочитано более 20 докладов по самым актуальным темам, участников ждали дискуссии, а еще – море, пляж, водный спорт и open-air у костра!

2-3 апреля 2022 года в роскошном отеле Сочи Radisson Collection Paradise Resort and Spa будет проведен Второй международный конгресс по детской стоматологии.

Вас ждут блестящие лекторы, новые знания по актуальным направлениям, общение с коллегами, комфортный отдых на берегу моря и незабываемая южная весна.

Подробная информация и бронирование:
Ульяна Субботина +7 (925) 576-73-22 (WhatsApp).
E-mail: events@revyline.ru
Пн–пт 9:00 – 20:00 МСК

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Контакты

Москва, Щелковское шоссе, дом 3 строение 1

events@revyline.ru

+7 925 576 73 22

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