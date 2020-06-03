Revyline - официальный сайт

На рынке товаров по уходу за полостью рта компания Revyline зарекомендовала себя, как надежный производитель современных высокотехнологичных средств для гигиенической стоматологии. Ее продукцию высоко ценят не только обычные покупатели, но и специалисты. Разработка новых образцов проводится при активном участии практикующих стоматологов и ученых ведущих ВУЗов России.

Одной из важнейших особенностей товаров под маркой Revyline является их высокая функциональность. По техническим возможностям некоторые модели опередили своих конкурентов и являются флагманами в своем классе. Особое внимание уделяется выпуску ирригаторов полости рта, которые стали визитной карточкой компании. Уже несколько лет на российском рынке ирригаторы Revyline являются самой продаваемой маркой, как среди стационарных, так и портативных моделей.

В Интернет магазине Revyline.ru представлен весь ассортимент компании. Здесь первыми появляются горячие новинки, нет перебоев в поставках особо востребованных моделей. Отработана система логистики, которая позволяет обеспечивать надежную и своевременную доставку товаров в любой уголок России.

Компания придерживается своего неизменного правила – максимальное качество при минимальных ценах. У всех товаров, представленных в каталоге магазине, только цены производителя (розничные).